Жители Перми смогут увидеть до 150 падающих звезд в час 12 августа

В Пермском планетарии рассказали о предстоящем звездопаде. Речь идет о потоке Персеиды. Жители региона смогут его наблюдать в ночь с 10 августа и до 14 числа текущего месяца.

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Как отмечают специалисты, максимум метеорного потока ожидается 12 августа с 23 часов. При ясной погоде невооруженным глазом можно будет увидеть десятки падающих метеоров, в пике их количество обычно доходит до 150.

В планетарии рекомендуют в этот момент уехать за город, прихватив с собой бинокль.

Персеиды — это метеорный поток, который ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла, пишет solevar.online.

Ранее специалисты рассказали про явление фата-моргана с «парящими в воздухе» кораблями.