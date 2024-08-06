Сибирячка вырастила в огороде кабачок размером с газовый баллон

Жительница Краснозерского Новосибирской области продемонстрировала свой удивительный урожай — кабачок-мутант. Как сообщили в группе «Краснозерская Новь» в социальной сети «ВКонтакте», женщина вырастила этот выдающийся овощ у себя на приусадебном участке.

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Чтобы показать размер плода, дачница сфотографировала кабачок рядом с газовым баллоном — для наглядности. Кабачок явно затмил емкость по размерам.

Кстати, ранее ученые Новосибирского государственного педагогического университета рассказали о ценности иван-чая в косметической промышленности. Это растение содержит 16 аминокислот, 6 из которых — незаменимые. Флавоноиды и фенольные кислоты, которые можно выделить из иван-чая, обладают активным антиоксидантным эффектом.

Ранее стало известно о том, что сибирячка в своем огороде вырастила гигантский томат. Его вес дошел до двух килограммов.