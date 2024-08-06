Россиянам с интересом к Крыму рассказали о цене дня отдыха на полуострове

Крым. Фото: Global Look Press

Отдых в Крыму становится все привлекательные из-за относительной дешевизны.

Россияне стали охотнее ездить на отдых в Крым. Многие отпускники говорят о том, что на полуострове проще найти подходящее жилье по адекватной стоимости, а развлечения ощутимо дешевле, чем на курортах Краснодарского края.

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Несмотря на то, что туристический поток растет, а за год это 20%, загруженность отелей на данный момент составляет 65%, когда гостиницы Сочи почти все забиты.

Зачастую отдых в Крыму предпочитают россияне, которые готовы путешествовать на личном автомобиле или автобусе.

Оптимальным для такого путешествия большинство считает около 10 дней. Сутки на полуострове для семьи из трех человек обходятся в среднем в восемь тысяч рублей, что на пару тысяч меньше, чем на Кубани, пишет federalcity.ru.

Ранее туристка оставила положительный отзыв о своем отдыхе в Крыму в этом году.

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