В озере Чебакуль Челябинской области обнаружена холера

В Челябинской области нашли источник холеры. Об этом рассказали в местном отделении Роспотребнадзора. Как сообщили специалисты ведомства, инфекция была выявлена после недавнего забора проб из озера Чебакуль в Кунашакском районе.

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В местных больницах в связи с этим начали уделять особое внимание пациентам, которые поступают с признаками острой кишечной инфекции.

Несмотря на опасность заболевания, эксперты поясняют, что его выявление в водоемах характерно для летнего периода. Патогенные микроорганизмы обнаруживаются и в озерах, и в реках.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что риск массового заражения людей возбудителями холеры в Челябинской области полностью исключен, передает cheltv.ru.

Ранее стало известно о том, что в Ростове раскопали останки людей, которые умерли во времена чумы.