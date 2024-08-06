Красноярская теннисистка Мирра Андреева взяла «серебро» Олимпийских игр в Париже

Теннисистка Мирра Андреева из Красноярска взяла серебряную медаль летних Олимпийских игр, которые сейчас проходят в Париже.

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Спортсменка вышла на теннисный корт в паре с Дианой Шнайдер, с которой и взяла «серебро». Они сыграли в женской паре.

В финальной встрече с соперницами тандем не смог взять верх над итальянками Жасмин Паолини и Сарой Эррани. Игра завершилась со счетом — 6:2, 1:6, 7:10.

Серебряная медаль позволила Мирре Андреевой стать самой юной призеркой Олимпийских игр в состязаниях по теннису с 1992 года. Сейчас спортсменке всего 17 лет.

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