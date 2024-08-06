Отдыхающих в Сочи предупредили о непогоде с «прогуливающимися» по Черному морю смерчами

Сочи в эту ночь накрыла сильная непогода, которая вновь мешает курортникам отдыхать по полной. В районах города начались сильные дожди, прошли ливни с грозами, в некоторых местах был град и ветер со шквалистыми порывами, скорость которых достигала 18 м/с.

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Отпускникам, которые в ближайшие дни собираются к Черному морю на машине, стоит учитывать, что дороги в горной зоне представляют опасность, повышается риск схода селевых потоков.

Сотрудники МЧС предупреждали о формировании смерчей над Черным морем на участке Магри-Веселое. Курортникам рекомендуют воздержаться от нахождения у воды, пока не стихнет непогода. Автомобилистам, которые приехали на курорт на личной машине, лучше поставить ее подальше от шатких конструкций, пишет tvkrasnodar.ru.

Ранее стало известно, что жители Сочи начали брезговать заходить в Черное море.