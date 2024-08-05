Жительницу Рязани обманули на 300 тысяч рублей, подделав голос ее подруги

Аферисты обманули жительницу Рязани почти на 300 тысяч рублей, подделав голос ее знакомой. Об этом рассказали в УМВД по региону.

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Отмечается, что 66-летней женщине поступил звонок от якобы ее знакомой. У потерпевшей не возникло подозрений, что звонит подруга — голос и манера речи были очень похожи.

По телефону жертве сообщили, что скоро с ней свяжутся по важному делу.

Затем появился якобы полицейский и сообщил, что со счета женщины пытаются снять деньги. Их нужно срочно перевести в «резерв», а женщина поверила, пишет rzn.info.

Ранее рассказывалось о том, что аферисты начали проводить махинации со старыми сим-картами россиян. Оказывается, через них можно оформить кредит.