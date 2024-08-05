Отпускникам в Анапе на неделе с 5 по 11 августа вновь запретили купаться

Туристам, которые сейчас наслаждаются Анапой, запретили плавать в Черном море. Проблема в том, что на курорте разыгралась непогода.

Сейчас объявлено штормовое предупреждение, гремит гроза, идут залповые дожди, сообщает администрация города в своем Telegram-канале.

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Подчеркивается, что из-за прохождения мощного грозового фронта и обильных осадков спасатели не позволяют людям заходить в воду.

Сотрудники МЧС и чиновники призывают туристов быть осторожными, не подвергать свою жизнь и здоровье неоправданному риску. Тех, кто приехал на курорт с детьми, просят быть особо внимательными.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Анапе некоторые отдыхающие остались без электричества. Его нет в части города, а также в некоторых населенных пунктах.