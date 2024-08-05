Киркоров отказался выступать на Кубани «за копейки»: «Билеты продавались на 5 млн рублей»

Концертный продюсер Сергей Лавров на пальцах пояснил, почему в этом году поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров не захотел ехать с гастролями по Краснодарскому краю.

У артиста один из самых больших гонораров среди российских звезд, однако ему не удается отбить траты на приезд с шоу на Черноморское побережье.

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Зачастую во время тура поп-король отдавал все деньги на возникающие расходы и оплачивал работу своей команды, самому ему ничего не оставалось. Сейчас же Киркоров хочет уделять больше времени своим детям и себе. А еще за годы гастрольной деятельности накопилась усталость — отсюда и нежелание выступать просто так или за какие-то копейки.

«Когда Филипп приезжал в Сочи, то лично заходил в кабинет директора концертного зала и получал от него финансовый отчет. К примеру, билеты на его концерт продавались на 5 млн рублей. Из этой суммы вычитали расходы на звук, перелет, свет, аренду зала, отель и питание. В результате оставалось три копейки, которые Киркоров отдавал своей команде. При этом сам он ничего не получал <…> Чтобы отработать Анапу или Сочи, нужно еще самому доплатить», — сказал Сергей Лавров.

Ранее рассказывалось, как поп-король российской эстрадной сцены застрял в каньоне Сочи.