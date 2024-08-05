Туристы в Анапе сидят без света

Туристы, которые на этой неделе решили отдохнуть в Анапе, вынуждены сидеть без света. Корректировки в планы отпускников вновь внесла погода.

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Дело в том, что часть гостей курорта осталась без электричества из-за прохождения грозового фронта. Как рассказали в местном муниципальном центре управления, без света сегодня, 5 августа, остались и пригородные населенные пункты.

Специалисты пояснили, что отключение произошло в селе Супсех, а также в станице Анапская и частично в городе. Сейчас подстанции проводят работы по устранению неполадок, пишет РИА Новости.

Ранее рассказывалось, что в Анапе туристы вынуждены загорать, стоя по колени в «болоте с водорослями».