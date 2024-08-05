SHAMAN заявил, что его выступление в Москве «изменит ход истории»: «22 августа на Красной площади»

Исполнитель хита «Я — русский!» SHAMAN планирует выступить на Красной площади в Москве. Во время анонса своего концерта Ярослав Дронов заявил, что его выступление «изменит ход истории».

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На сцену он поднимется, чтобы поздравить всех россиян с большим праздником — Днем российского флага. Концерт будет называться «Победа».

Совсем недавно Ярослав Дронов собрал поклонников у посольства США в центре Москвы. Музыкант устроил выступление после блокировки российских пользователей YouTube.

SHAMAN спел любимые многими россиянами композиции «Я русский», «Самый русский хит», а также «Встанем».

Ранее в Екатеринбурге SHAMAN высказался о возможном уходе со сцены.

По материалам «Пятого канала».