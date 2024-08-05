Во Владивостоке начали продавать малину по 3000 рублей за килограмм

Во Владивостоке предприниматели взвинтили цены на ягоды. Фото: Global Look Press

Цены устанавливают местные предприниматели.

Во Владивостоке местные фермеры начали продавать малину по три тысячи рублей за килограмм. Сейчас предпринимателям дают возможность реализовывать свою продукцию на ярмарках.

Высокие цены и на клубнику — 1700 рублей за килограмм, ежевика — по 2200 рублей. Овощи продаются в пределах тысячи рублей, пишет РИА VladNews.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

В настоящее время во многих регионах начинают созревать фрукты и овощи, на рынках появляется разнообразие сливы. Важно уметь выбирать ее, чтобы взять самую качественную. Например, плод должен быть умеренно твердым, на нем не должно быть трещин и вмятин.

Также важно обращать внимание на внешний вид арбузов. Специалисты Роспотребнадзора отметили, что в этом случае существует вероятность не только приобрести недозрелый плод, но и получить некачественный арбуз, которым легко можно отравиться.

Читайте также:

Читайте также