Во Владивостоке начали продавать малину по 3000 рублей за килограмм

Во Владивостоке местные фермеры начали продавать малину по три тысячи рублей за килограмм. Сейчас предпринимателям дают возможность реализовывать свою продукцию на ярмарках.

Высокие цены и на клубнику — 1700 рублей за килограмм, ежевика — по 2200 рублей. Овощи продаются в пределах тысячи рублей, пишет РИА VladNews.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

В настоящее время во многих регионах начинают созревать фрукты и овощи, на рынках появляется разнообразие сливы. Важно уметь выбирать ее, чтобы взять самую качественную. Например, плод должен быть умеренно твердым, на нем не должно быть трещин и вмятин.

Также важно обращать внимание на внешний вид арбузов. Специалисты Роспотребнадзора отметили, что в этом случае существует вероятность не только приобрести недозрелый плод, но и получить некачественный арбуз, которым легко можно отравиться.