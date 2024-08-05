В барнаульском Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать арбуз, чтобы им не отравиться

Многие думают, что при выборе арбуза самая главная досада — взять неспелый. Однако это не совсем так, об этом рассказали в барнаульском Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства предупредили, что в случае с бахчевыми есть большая вероятность отравления.

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Плоды обязательно нужно покупать в официальных точках продажи, избегая приобретения арбузов у трасс, на остановках общественного транспорта и во дворах жилых домов.

Стоит обратить внимание на корку. На ней не должно быть никаких повреждений и гнили. Не нужно брать арбуз или дыню, которые были ранее надрезаны.

Перед разделением бахчевых на кусочки их обязательно нужно помыть, пишет tolknews.ru.

Ранее в Роспотребнадзоре научили выбирать самую качественную сливу.