Новосибирский биолог рассказал о легком способе избавиться от слизней в огороде навсегда и без химии

Жители Новосибирска столкнулись с настоящим вторжением улиток на своих огородах. Вредители атаковали огурцы и кабачки.

Как указывает новосибирский биолог Алексей Яновский, главной причиной появления улиток становятся компостные кучи, которые создают сами люди. Под грудами отходов эти вредители растут и размножаются, а их яйца хорошо переносят зиму. Однако в этом году массовое уничтожение овощей произошло из-за ливней и сильной жары в регионе.

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Эксперт советует избавляться от улиток не только химическими средствами, но и более безопасным методом.

Одним из самых действенных и простых способов борьбы является народный метод отпугивания вредителей. В состав средства входит зола, табачная пыль, острый красный перец, черный перец, кофе. Использовать его просто – нужно полить растения водой и посыпать сверху.

Собеседник подчеркнул, что лучше использовать ту золу, которая получена при сжигании досок с ржавыми гвоздями. После просеивания золы от гвоздей окалины железа остаются в порошке и дополнительно раздражают улиток, отгоняя их от грядок и теплиц.

Днем улитки обычно прячутся под укрытиями — под досками, кусками линолеума и тому подобное. Там их легко собрать или облить кипятком, vn.ru.

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