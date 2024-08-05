Семья из Тюмени потратила на две недели отпуска в Турции 500 тысяч рублей и не пожалела

Семья из Тюмени с двумя детьми рассказала, почему не пожалела об отдыхе в Турции за 500 тысяч рублей. Ценник достаточно приличный, но по нынешним меркам сопоставим с тем, что тратят туристы в Краснодарском крае.

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Семья выбрала систему «все включено» с перелетом и проживанием. Отзывы о гостинице оказались положительными, а главное — не разошлись с реальностью.

Жители Тюмени рассказали, что море было чудесным, удалось погрузиться в атмосферу страны. Приятно порадовал сервис и качество питания, яркими оказались и экскурсии.

Единственное, что нужно учитывать — дополнительные траты, которые могут возникнуть, несмотря на выбор системы все включено». И еще один нюанс: за детей приходится платить по взрослому тарифу. Конечно, все это выливается в дополнительные траты, пишет 72.ru.

Ранее стало известно о том, что в Сочи курортный сбор для туристов хотят повысить в два раза.