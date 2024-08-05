Внимание на цвет и плодоножку: в красноярском Роспотребнадзоре научили выбирать самые вкусные сливы

Во многих регионах на прилавках уже появились в продаже различные виды слив. Сложно удержаться, ведь хочется побаловать себя вкусненьким. В красноярском Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать вкусные и качественные плоды.

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Рекомендации касаются всех сортов — от белого и желтого до темно-фиолетового.

Специалисты отметили, что в сливе содержится множество полезных микроэлементов. Ряд из них предотвращает преждевременное старение, другие — развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты отметили, что есть некоторые простые нюансы, на которые стоит обратить внимание при покупке. К примеру, цвет должен быть равномерным, качественный плод всегда без трещин, вмятин и потемнений.

Слива должна быть в меру мягкой, плодоножка — сухой и коричневой. Лучше всего брать сливу не в коробках, а весовую — так можно будет точно оценить ее качество, пишет prmira.ru.

Ранее красноярцев научили выбирать самую вкусную и качественную черешню.