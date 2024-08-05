Дожди и жара: метеоролог Ильин рассказал о погоде в Москве с 5 по 11 августа

Начало августа в Москве будет соответствовать климатической норме. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он сообщил жителям столицы о том, что осадков в самом начале недели не прогнозируется, дождя не будет и ближе к завершению начавшейся семидневки.

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Сегодня же, 5 августа, будет облачно, но солнце все же выглянет. В Москве воздух прогреется до плюс 25 градусов, в Подмосковье будет чуть теплее.

Дожди ожидаются в середине недели, но они не будут проливными. Погода порадует москвичей в предстоящую пятницу — теплая и без осадков, пишут «Известия».

Ранее метеоролог «Фобоса» Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в Москве в августе.