В Анапе туристы загорают по колено в зловонных водорослях и плавают в «цветущем» Черном море

Курортники рассказали, что с самого начала августа происходит в Анапе, куда родители любят ездить с детьми.
Блогер Андрей Маковозов показал, что отдыхающим приходится буквально загорать по колено в водорослях, если хочется во время солнечных ванн постоять в Черном море.
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Его поверхность покрылась ярко-зеленой ряской.
Водорослей так много, что они заполонили около пяти метров от берега. Это с учетом того, что по береговой линии регулярно проезжается экскаватор, который убирает часть ила.
Тем, кто отдыхает сейчас в Анапе, блогер советует выбирать пляжи, которые расположены ближе к Витязево, пишет 93.ru.
Ранее жительница Сочи рассказала, почему южане брезгуют заходить в Черное море летом.
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