В Анапе туристы загорают по колено в зловонных водорослях и плавают в «цветущем» Черном море

Анапа. Фото: скриншот Telegram-канала Makovozovy.

У самого берега пять метров воды покрыты болотной ряской.

Курортники рассказали, что с самого начала августа происходит в Анапе, куда родители любят ездить с детьми.

Блогер Андрей Маковозов показал, что отдыхающим приходится буквально загорать по колено в водорослях, если хочется во время солнечных ванн постоять в Черном море.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Его поверхность покрылась ярко-зеленой ряской.

Водорослей так много, что они заполонили около пяти метров от берега. Это с учетом того, что по береговой линии регулярно проезжается экскаватор, который убирает часть ила.

Тем, кто отдыхает сейчас в Анапе, блогер советует выбирать пляжи, которые расположены ближе к Витязево, пишет 93.ru.

Ранее жительница Сочи рассказала, почему южане брезгуют заходить в Черное море летом.

Читайте также:

Читайте также