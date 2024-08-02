В Анапе туристы загорают по колено в зловонных водорослях и плавают в «цветущем» Черном море

Курортники рассказали, что с самого начала августа происходит в Анапе, куда родители любят ездить с детьми.

Блогер Андрей Маковозов показал, что отдыхающим приходится буквально загорать по колено в водорослях, если хочется во время солнечных ванн постоять в Черном море.

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Его поверхность покрылась ярко-зеленой ряской.

Водорослей так много, что они заполонили около пяти метров от берега. Это с учетом того, что по береговой линии регулярно проезжается экскаватор, который убирает часть ила.

Тем, кто отдыхает сейчас в Анапе, блогер советует выбирать пляжи, которые расположены ближе к Витязево, пишет 93.ru.

Ранее жительница Сочи рассказала, почему южане брезгуют заходить в Черное море летом.