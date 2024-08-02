Новосибирцев предупредили о мощной магнитной буре в 6 баллов

Метеозависимых новосибирцев ждет новая магнитная буря. Ее прогнозируют на ближайшее воскресенье, 4 августа, сказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Сила геомагнитного удара достигнет 6 баллов. У чувствительных к погоде людей могут возникнуть головные боли, мигрень, тошнота, проблемы с суставами и сном.

Пиковые значения ожидаются вечером в субботу и до середины дня в воскресенье. В этот период медики рекомендуют снизить нагрузку и отказаться от тяжелой работы. По словам специалистов, чтобы меньше ощущать погодные изменения, следует вести здоровый образ жизни, передает nsktv.ru.

Ранее победитель «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс предупредил о ретроградном Меркурии.