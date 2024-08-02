В Красноярске местные жители взвыли от серенад одинокой женщины под окнами

Жители красноярского микрорайона Солнечный жалуются на женщину, которая громко поет песни во дворе и, по их словам, мешает им спать по ночам.

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Видеозапись с места событий была опубликована в социальных сетях. На кадрах видно, как женщина в шляпе с широкими полями и платье сидит на скамейке в полном одиночестве и с надрывом исполняет песни. Все это происходит днем, но пользователи сети утверждают, что подобные концерты певица часто устраивает и ночью.

Соседи вынуждены слушать ее серенады круглосуточно.

Какое-то время местные жители относились к ней более терпимо, но в итоге все же вызвали полицию.

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