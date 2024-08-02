Артемий Лебедев раскритиковал вид монумента «Родина-мать» в Волгограде

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев резко высказался о монументе «Родина-Мать» в Волгограде. Это не первое его критическое замечание в адрес города.

Он назвал статую, любимую как местными жителями, так и гостями города, «не самым красивым памятником».

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Лебедев признался, что при взгляде на изваяние у него возникает неприятное ощущение, которое, по его мнению, вызвано тем, что «Родина-Мать» изображена «с открытым ртом».

Однако дизайнер все же отметил, что форма и силуэт с мечом являются находкой. Такое заявление Лебедев сделал в интервью Юрию Дудю*.

Ранее Артемий Лебедев назвал Красноярск идеальным городом для тех, кто любит вкусно поесть.

*Минюст РФ включил Юрия Дудя в список физлиц-иноагентов.