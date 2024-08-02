В регионах Центральной России завершается купальный сезон

Специалисты прогнозируют приближение периода, когда в Центральной России уже будет холодно купать в водоемах.

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Температура воды в подмосковных реках и озерах продолжает уменьшаться. Самая теплая вода (до 22 градусов) — в Оке и Москве-реке у Коломны.

На 10% остальных водоемов верхний слой воды охладился до +16-20 градусов, что является минимальным уровнем комфорта для купания.

Кроме того, август в Центральной России начался с дождей. В среднем по Москве за первый день последнего летнего месяца выпало 10% месячной нормы осадков, сообщает Telegram-канал агентства «Москва».

В Краснодарском крае, напротив, сейчас самый разгар сезона. Туристы жалуются на отдых в Адлере, так как там слишком много туристов, а хуже всего то, что в Черном море легко подхватить ротавирусную инфекцию.