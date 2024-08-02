Новосибирским мамам и пенсионерам рассказали об изменении сроков традиционных денежных выплат

Новосибирцам сообщили о переносе выплат, которые назначаются государством в августе. В первую очередь это касается пенсий, а затем других пособий, которые начисляются через Социальный фонд.

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Корректировки связаны с тем, что период выплат обычно начинается с третьего числа каждого месяца, но в августе эта дата выпадает на выходной день. Поэтому деньги на карты начнут перечислять со 2 августа, что является досрочным переводом.

Это касается пенсионеров, женщин, получающих пособие на детей до 17 лет, и беременных. Также речь идет о получателях выплат по уходу за ребенком до полутора лет и средств на детей до трех лет.

Ранее стало известно о том, что в Новосибирске отменили линейки 1 сентября.