Автопутешественникам рассказали, какие впечатляющие места нужно посетить у Черного моря

В этом году многие россияне решили отправиться к Черному морю на автомобиле. Для жителей некоторых регионов это быстрее, удобнее и менее затратно. Туристические эксперты назвали места, куда лучше всего отправиться на отдых на машине, точки, которые обязательно стоит посетить.

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Например, можно рассмотреть село Кабардинка. Многих путешественников привлекает место крушения сухогруза «РИО» возле мыса Дооб.

Также интересно Кипарисовое озеро в Сукко. Здесь болотные кипарисы тянутся прямо из воды к небу, такого больше нет нигде в России.

Скала «Парус» занимает третье место в рейтинге. Эта высокая гора, похожая на парус корабля, когда-то была частью материковой суши. Под воздействием ветра и воды она стала изолированной структурой. Более 50 лет назад этот объект получил статус памятника природы. Найти его можно в Геленджике.

Автопутешественники также рекомендуют посетить «Полковничьи водопады» в Туапсинском районе, пишет u-f.ru.

Ранее стало известно о том, что пассажиры поезда, который потерпел крушение в Волгоградской области, добрались до Черного моря.