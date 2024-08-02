Жителей Кузбасса со старыми сим-картами начали обворовывать на миллионы рублей

Житель Кемеровской области стал жертвой мошенников, использовавших новую схему обмана. Как сообщили в МВД Кузбасса, злоумышленники задействуют старые сим-карты, которые их владельцы давно не использовали.

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За одни сутки произошло два подобных случая, в результате которых было украдено около 3,5 миллиона рублей.

Один из пострадавших — 21-летний молодой человек, чей банковский счет был привязан к старой сим-карте, которой он давно не пользовался. Мошенники получили доступ к его счету через эту «симку», — пишет kem.kp.ru.

Ранее стало известно о том, что интернет-любовник смог хитро обмануть пенсионерку с помощью «подарка». Она влюбилась в мужчину и верила ему.