Сибиряки жалуются, что не могут ничего посмотреть на YouTube

Жители Новосибирска столкнулись с проблемой просмотра видео на YouTube. Трудности не связаны с конкретным провайдером. Компании не делали никаких объявлений относительно этих неудобств.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Некоторые интернет-пользователи сообщают, что, обратившись в службу поддержки, например, МТС, они получили автоматический ответ о возможных сбоях в работе видеосервиса, которые не зависят от компании.

Сибиряки отмечают, что на компьютере они не могут просматривать видео на YouTube, будь то короткий мультфильм, клип или фильм. Независимо от установленного разрешения, изображение и звук загружаются, но затем все начинает тормозить.

Однако на смартфонах пока все работает нормально, сообщает nsk.bfm.ru.

Ранее рассказывалось о новой системе работы «Госуслуг» через «ВКонтакте».