Синоптик Шувалов рассказал о погоде в выходные и на следующей неделе в Москве: «Не жарко и не холодно»

Многие москвичи уже успели передохнуть от изнуряющей жары, поэтому их интересует, когда вновь вернется летнее тепло. Синоптик центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о том, что такого камбэка действительно можно ждать уже в ближайшие дни. Однако предстоящие выходные еще будут относительно прохладными.

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В субботу, 3 августа, сохранится большая вероятность дождей. Их нельзя исключать и в воскресенье. Дневная температура ожидается чуть выше плюс 20 градусов.

Предстоящая же неделя выдастся «сухой». Облака начнут рассеиваться, сначала столбик термометра будет подниматься до плюс 24, а потом — и до плюс 26 градусов. Как отмечает синоптик, будет достаточно комфортная погода.

«Не жарко и не холодно», — поделился специалист с «Вечерней Москвой».

Ранее рассказывалось, что из-за аномальной жары в Москве появились богомолы.