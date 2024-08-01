Тина Канделаки сходила в Казанский зоопарк и пришла в восторг: «Прямиком из Лимпопо»

Телеведущая Тина Канделаки решила заехать в Казанский зооботанический сад. В настоящий восторг ее привели уникальные африканские лисята, которые живут в вольере.

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Звезде очень понравились большеухие лисицы. Она подчеркнула, что таких животных нет нигде, даже в столичном зоопарке. Она указала на то, что такие представители есть только в Казанском — приехали «прямиком из Лимпопо сразу в Казань».

Как рассказала телеведущая, эти животные прекрасно адаптировались и успешно размножаются в условиях Поволжья. Большеухие лисицы родились в Южно-Африканской Республике. Затем их перевезли в Чехию, а в 2019 году — в Казанский зооботсад.

Ранее стало известно о том, что Казань стала одним из самых дорогих городов для туристов по съему жилья.