Победитель «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс рассказал самарцам о ретроградном Меркурии

Жителей Самарской области ожидает воздействие ретроградного Меркурия. Период его обратного движения начнется с 5 августа. Об этом заявил участник известного мистического шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», медиум Олег Шепс.

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Он предостерег, что в этот период возможны недоразумения, замедление процессов, незначительные ошибки и нелепые ситуации.

Однако по его мнению, справиться с этим феноменом не составит большого труда.

Олег Шепс советует отложить значимые дела, если это возможно, или же проявить особую бдительность к деталям, чтобы минимизировать отрицательные последствия.

Медиум из Самары акцентировал внимание на том, что ретроградный Меркурий не предвещает масштабных неудач, а лишь может вызвать временные трудности, пишет samara.kp.ru.

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