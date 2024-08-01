В Челябинской области пожарный спас кубарем летящую по лестнице с многоэтажки женщину

Пожарный предотвратил падение женщины с 6-го этажа в Копейске Челябинской области. Она потеряла равновесие, спускаясь по пожарной лестнице.

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Спасатели приехали на вызов из-за женщины, которая стояла в окне 6-го этажа и пугала прохожих. К ней подняли лестницу, один из спасателей начал подниматься, чтобы принять ее, но женщина оступилась и начала падать вниз. К счастью, на ее пути оказался пожарный. Женщина отделалась несколькими царапинами, пишет Telegram-канал Baza.

Ранее рассказывалось о том, что в Копейске мужчина регулярно отправляется в СИЗО из-за того, что любит громко слушать музыку. Он уже провел в тюрьме около 40 дней. Однако риск попасть за решетку его не останавливает, он все равно мешает соседям спокойно жить.