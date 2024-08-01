Житель Екатеринбурга отсудил у «Аэрофлота» за пропуск своего рейса 290 тысяч рублей

Семье из Екатеринбурга пришлось судиться с «Аэрофлотом» из-за того, что они не смогли улететь в Турцию, потому что воздушное судно слишком поздно прибыло в аэропорт Кольцово.

Пара потратилась на билеты для себя и троих детей, а из-за накладки перевозчика потеряла в деньгах 179 тысяч рублей.

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Жители Екатеринбурга хотели решить вопрос без суда, однако компания не пожелала так урегулировать вопрос.

Суд встал на сторону пассажиров, обязав выплатить им 179 тысяч рублей. Также была назначена компенсация морального вреда в 10 тысяч рублей, штраф — в 60 тысяч рублей. По 11 тысяч рублей было присуждено супруге жителя Екатеринбурга и детям. Общая сумма — свыше 293 тысяч рублей, пишет ura.news.

Ранее отдыхавший в этом году в Лазаревском турист рассказал, почему больше туда не вернется.