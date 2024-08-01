Август в Москве будет «сухим» и без жары

Москвичей предупредили о засушливом августе — ожидается, что осадков выпадет значительно меньше положенного уровня. Об этом сообщил метеоролог «Фобоса» Евгений Тишковец.

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Последний месяц лета в столице начался довольно прохладно и с дождей, но вскоре погода вернется к обычным для августа значениям. Метеоролог прогнозирует, что она будет близка к климатической норме для этого месяца.

Жары не ожидается — температура воздуха будет подниматься максимум до плюс 24 градусов. Тишковец обещает комфортный месяц с минимальной вероятностью жары.

Синоптик также отметил, что переход от лета к осени в этом году будет довольно плавным, а в сентябре можно ожидать классического бабьего лета, сообщает ТАСС.

Ранее рассказывалось о том, что из-за аномальной жары в Москве началось нашествие богомолов. Как говорят специалисты, с глобальным потеплением экзотических насекомых в столице будет становиться только больше.