Волгоградцев предупредили о подорожании ЖКУ и проезда в августе

Жителям Волгограда сообщили об изменениях в законодательстве, которые вступают в силу в августе. В этом месяце начнут действовать корректировки, затрагивающие различные сферы жизни.

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Например, будет проведена индексация пенсий для работающих граждан. Это касается тех людей, которые на данный момент продолжают трудиться. Размер прибавки к существующим выплатам можно узнать на портале «Госуслуги».

В августе также изменятся тарифы на услуги ЖКХ, поэтому в ближайшее время жители Волгограда получат платежные документы с новыми суммами.

Местных жителей ожидает и повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Например, придется отдавать до 35 рублей за одну поездку, сообщает volgograd-trv.ru.

Ранее волгоградцы пожаловались на странных муравьев, которые атаковали город.