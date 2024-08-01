Мужчина устроил заплыв на диване в Строгинском затоне, гребя веслом: «Наш ответ Олимпиаде»

Строгино привлекает не только серферов и любителей сапбордов, там заметили москвича на отдыхе, который плывал на диване.

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Он греб двусторонним веслом, спокойно смотря вперед. Если приглядеться, то можно было заметить, что на нем надет белый пояс — вероятно, это спасательный жилет.

Это дает надежду на то, что мужчина серьезно подошел к вопросу, он осознал риск утонуть из-за ненадежности дивана как плавательного средства.

Этот инцидент стал предметом обсуждения в социальных сетях. Многие комментаторы беспокоились, не сломался ли диван, даже если он сделан из пенопласта, ведь тот легко деформируется.

Но самый остроумный комментарий к происходящему в Строгинском затоне — некоторые комментаторы сошлись во мнении, что это «наш ответ Олимпиаде».

Ранее в Москве пенсионерка показала в пункте выдачи заказов кота вместо кода.

По материалам Telegram-канал «Москва сейчас».