Посещение водопадов и туристических троп в Сочи стало дороже

Посещение туристических троп для отпускников в Сочи станет дороже. Об этом рассказали в Национальном парке курорта. Известно, что новые прайсы начали действовать с сегодняшнего дня, 1 августа.

Подорожание касается трех популярных маршрутов. Это «33 водопада», «Водопады Псыдах и Шапсуг» и «Змейковские водопады».

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Готовя объекты к новому сезону, сотрудники природных парков провели модернизацию конструкций, сделав их более удобными и безопасными, установили новые таблички.

Собираемые средства и дальше планируется направлять на улучшение инфраструктуры объектов. Как рассказали в администрации, стоимость не менялась три года, пишет sochi1.ru.

Ранее отдыхавший в Лазаревском турист рассказал, почему больше не вернется на курорт.