SHAMAN 31 августа даст бесплатный концерт в Вологде

Жителей Вологды ожидает музыкальное событие, которое обещает стать одним из самых запоминающихся моментов этого лета. Популярный исполнитель, заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под сценическим именем SHAMAN, даст бесплатный концерт на площади Революции в Вологде 31 августа.

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Об этом объявил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на оперативном совещании.

Ярослав Дронов исполнит свои самые известные песни. Концерт Ярослава Дронова, SHAMANa, станет кульминацией культурного проекта «Лето Русского Севера», пишет cher-poisk.ru.

Ранее стало известно о том, что в сентябре SHAMAN даст два концерта в Тюмени, на первый из них билеты уже раскуплены.