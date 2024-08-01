Турист из Красноярского края рассказал, как дешево отдохнуть на Азовском море

Все больше россиян предпочитают проводить отпуск не на Черном море, а на Азовском, выбирая более комфортный отдых, где нет переполненных туристами пляжей. Так поступил отпускник Алексей Юрьев из города Железногорска Красноярского края, который отправился на побережье на личном автомобиле.

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Он сразу понял, что автомобильный тур обойдется дешевле, чем поездка на поезде или перелет на самолете.

Мужчина поехал с женой и собакой, а чтобы сэкономить, путешественники ночевали прямо в машине.

Алексей признался, что целью было именно отдохнуть экономно. Им удалось найти недорогое жилье, а достопримечательности Азовского моря они осматривали самостоятельно. Пара очень хотела посетить станицу Тамань, что и сделала, осмотрев красивые окрестности и закупившись арбузами.

Одно из преимуществ отдыха на Азовском море в том, что даже в разгар сезона туристов здесь меньше, чем в популярном Сочи, есть много вариантов кемпинга, сообщает ngs24.ru.

Ранее туристка поделилась своим впечатлением от отдыха в Дагестане.