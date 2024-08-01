Новосибирский агроном Шубина рассказала, как навсегда избавиться от проблемы пожелтения завязей огурцов

К началу августа на грядках начинает активно орудовать паутинный клещ. Он появляется на огурцах, когда устанавливается жаркая погода. Из-за вредителя культура может начать желтеть. Новосибирский агроном Людмила Шубина поделилась советами, как бороться с нежеланным гостем на грядках.

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О присутствии вредителя свидетельствуют пожелтевшие плети.

Самая большая опасность паутинного клеща заключается в том, что он питается практически всеми культурами, хорошо себя чувствует и на растениях, которые находятся в открытом грунте, и на тех, которые в теплице.

Избавиться от паутинного клеща можно без использования специальных препаратов. Необходимо удалить все пораженные и пожелтевшие листья, а потом подкормить растения куриным пометом.

Если проблема только началась, то стоит применить биологический препарат «Фитоферм». Достаточно будет 2-3 обработки с интервалом в 5-6 дней, пишет vn.ru.

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