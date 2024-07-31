В Татарстане торнадо переворачивал самолеты и разносил ангары в аэропорту

Мощный торнадо обрушился на аэропорт Нижнекамска. Сообщается, что вихри ветра разбросали в стороны четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42, которые принадлежат университету гражданской авиации Санкт-Петербурга.

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Кроме того, пострадал вертолет и административные здания аэропорта.

Торнадо сорвал крыши, обшивку и местами выбил окна. Известно, что почти вся техника воздушной гавани была повреждена, уцелел только автобус.

На Татарстан обрушились сильные дожди. Например, в Казани прошел ливень с градом, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что после крушения поезда в Волгоградской области отпускники, которые ехали на юг, наконец-то добрались до Черного моря.