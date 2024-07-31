В Москве мужчина вышел на пенсию и выиграл в лотерею почти 170 млн рублей

Пенсионер из Москвы по имени Сергей стал обладателем огромного выигрыша в лотерею. Известно, что мужчина совсем недавно вышел на заслуженный отдых, много лет проработав инженером-авиаконструктором.

В лотерее требовалось угадать все числа в двух полях. Чтобы повысить свои шансы на победу, Сергей приобрел многотиражный билет. Как оказалось, его стратегия сработала. Сумма выигрыша москвича составила без малого 170 миллионов рублей, а именно, 169 966 702 рубля.

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Известно, что счастливчик получит свой выигрыш в течение полугода. В качестве налогового сбора ему придется заплатить 25,4 миллиона рублей.

Известно, что победитель планирует провести лето на даче со своей супругой, где они будут наслаждаться шашлыками и выбирать новый автомобиль на часть суммы, а остальное мужчина разделит между своими родственниками, сообщает РИА Новости.

Ранее рассказывалось о мужчине, который выиграл в лотерею и раздал деньги теще и жене, а потом сорвал куш еще раз.