Врач из Волгограда ответил стюарду «Аэрофлота» своей зашкаливающей брутальностью: «Нужен срочно рентген!»

В Волгограде врачи подключились к веселому флешмобу, который стартовал после вирусного видеоролика с бортпроводником «Аэрофлота».

Видео со стюардом Даниилом сразу же набрало миллионы просмотров в Интернете, несмотря на то, что на кадрах он просто показывает обязательную для каждого полета инструкцию по безопасности.

Однако делает это так брутально и харизматично, что ролик, записанный на борту самолета, уже несколько недель держится в топах и продолжает собирать восторженные отзывы в Сети.

Многие восприняли это как вызов, и в Интернете стали появляться видеоролики с мужественными работниками не только от других авиакомпаний, но и из всех отраслей. Неожиданно флешмоб поддержали и волгоградские медики.

Свой ролик сделали и в клинической поликлинике №28 Волгограда, где ведет прием врач-рентгенолог Сергей Аристакесян.

В социальных сетях тут же начали шутить, что к такому врачу точно хочется на прием.

«Нужен срочно рентген!» — иронизировали интернет-пользователи.

Ранее жительница Волгограда отдала 120 тысяч рублей за несуществующую путевку.