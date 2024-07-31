Красноярка ради интереса сделала 100 тысяч шагов за один день и поделилась впечатлениями

Две девушки из Красноярска Даша Пильв и Настя Полехина загорелись идеей за день преодолеть по городу 100 тысяч шагов. У одной из них это получилось — она пришла к своей цели.

Девушки не являются профессиональными спортсменками, раньше максимум за день они совершали 36 тысяч шагов.

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Приятельницы начали свой путь в пять утра. Ближе к вечеру, чтобы достичь цели, им пришлось пробежаться. Как рассказали красноярки, последние часы Даша шла в одиночестве, так как Настя достигла отметки в 70 тысяч шагов и решила не продолжать.

Даше удалось выполнить цель в 100 тысяч шагов за полчаса до окончания дня.

После этого девушка поделилась своими эмоциями.

После 50 тысяч шагов девушка уже не ела, ей хотелось только воды. Однако были сладкие перекусы, чтобы поддерживать заряд энергии. При достижении цели она выбирала длинные улицы. После 70 тысяч шагов любые неровности, остановки, подъемы, шум машин и людей воспринимаются остро.

В комментариях под постом о таком «подвиге» разгорелась дискуссия. Многие утверждали, что это небезопасно для здоровья.

Ранее стало известно, что в Красноярске депутата накормили бургерами с червями.

По материалам Telegram-канала «Бал дебютанток».