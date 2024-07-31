В Кемерове «Почта России» перестала отправлять посылки, потому что в отделениях нет бумаги и скотча

Кемеровчанин встретился с препятствиями при попытке отправить посылку через филиалы «Почты России». Виной тому стал недостаток самых обычных письменных принадлежностей.

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Мужчина сообщил, что на днях он посетил филиал почты на проспекте Шахтеров, 60 Б, чтобы отправить посылку. Однако там ему отказали, пояснив, что уже две недели у них нет скотча и бумаги. Для оформления требуемых документов сотрудник предложил мужчине принести с собой лист формата А4.

Кемеровчанин направился в другой филиал, расположенный на Шахтеров, 45, но и там столкнулся с той же проблемой. Мужчина задается вопросом, как на почте могли закончиться бумага и скотч, учитывая, что отправка посылок является платной услугой.

Ранее жителям Кузбасса рассказали об обмане мошенников с использованием портал «Госуслуги».

По материалам Telegram-канала «Кузбасс Онлайн».