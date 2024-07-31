Пассажиры поезда, потерпевшего крушение под Волгоградом, доехали до Черного моря

Пассажиры поезда Казань — Адлер, который попал в аварию в Волгоградской области, благополучно добрались до Черного моря. Многие из них направлялись на отдых в Сочи, другие — до конечной станции — Адлера.

Те, кто ехал в отпуск, не стали отменять свою поездку.

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Напомним, что во время столкновения КАМАЗа с пассажирским поездом сошли с рельсов девять вагонов, шесть из которых опрокинулись на землю.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Известно, что госпитализация потребовалась 55 людям, всего пострадало 140 человек.

Ранее в Сети появилось аудио, записанное во время крушения поезда в Волгоградской области. Девушка в этот момент писала голосовое сообщение.