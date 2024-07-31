Жителям Хабаровского края рассказали о введении самозапретов на кредиты с 1 марта 2025 года

Жителям Хабаровского края сообщили о новом правиле, которое вступит в силу в отношении кредитов. Государственная Дума давно выступала за введение самозапрета, и теперь готова воплотить этот проект в жизнь.

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Известно, что ввести такую блокировку можно будет начиная с марта. Это будет осуществляться путем подачи заявления в многофункциональный центр или через портал Госуслуг.

В новом законе предусмотрено, что установить самозапрет и снять его можно в любое время, а также неограниченное количество раз.

Это должно стать превентивной мерой против мошенников, которые в настоящее время, используя личные данные, имеют возможность оформить кредит на имя жертвы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Ранее был опубликован производственный календарь на 2025 год.