Сибирячка в своем огороде вырастила томат почти на 2 кг

Томат. Фото: Global Look Press

Она рассказала, что не пользуется никакими особыми удобрениями.

Жительница Новосибирска Светлана Мелкозерова вырастила на своем садовом участке огромный томат. Когда она положила его на весы, они показали 1876 граммов.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Плод был настолько крупным, что едва не сломал растение. Интересно, что женщина сама не знает, какой сорт высаживала. Это деревенская разновидность для салатов. Сеяла она ее в первый раз.

Светлана не занимается выращиванием томатов профессионально. Она медик по образованию, работает косметологом, культивирует овощи всего пять лет. Сибирячка заявляет, что применяет исключительно азотные удобрения весной и поддерживает почву мульчированием.

Мировой рекорд принадлежит американцу Дэну Сазерленду, взрастившему томат весом 4896 граммов. В России рекорды установили Юрий Мамаев и Наталья Щербинина, взрастившие томаты весом 2146 и 2270 граммов соответственно.

Ранее дачникам рассказали, как ускорить созревание томатов.

Читайте также:

Читайте также