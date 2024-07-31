Сибирячка в своем огороде вырастила томат почти на 2 кг

Жительница Новосибирска Светлана Мелкозерова вырастила на своем садовом участке огромный томат. Когда она положила его на весы, они показали 1876 граммов.

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Плод был настолько крупным, что едва не сломал растение. Интересно, что женщина сама не знает, какой сорт высаживала. Это деревенская разновидность для салатов. Сеяла она ее в первый раз.

Светлана не занимается выращиванием томатов профессионально. Она медик по образованию, работает косметологом, культивирует овощи всего пять лет. Сибирячка заявляет, что применяет исключительно азотные удобрения весной и поддерживает почву мульчированием.

Мировой рекорд принадлежит американцу Дэну Сазерленду, взрастившему томат весом 4896 граммов. В России рекорды установили Юрий Мамаев и Наталья Щербинина, взрастившие томаты весом 2146 и 2270 граммов соответственно.

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