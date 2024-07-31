Екатерина Мизулина полетит в Красноярск, где школьник сделал ей предложение руки и сердца

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что планирует вновь посетить Красноярск, где весной ей сделал предложение школьник.

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Известно, что она примет участие в форуме ТИМ «Бирюса». Мероприятие запланировано на период с 4 августа по 11 сентября.

Мизулина поделилась, что получила массу положительных впечатлений от своей недавней поездки в Калининград, где она посетила Балтийский федеральный университет.

«Нереальный вайб», — откровенничала она в своих соцсетях.

Мизулина также отметила, что следующим пунктом ее рабочей поездки станет Красноярск, где пройдет молодежный форум.

Ранее был составлен список мест, которые стоит посетить туристам, чтобы получить наилучшие впечатления от Красноярска.