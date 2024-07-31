На Кузбассе в День шахтера бесплатно выступят Александр Маршал и группа «Любэ»

В Кемеровской области на приближающийся праздник День шахтера запланирован ряд увлекательных мероприятий. Известно, что в местных администрациях подготовили обширную программу для городов региона. Празднование состоится 23 августа в столицах северной и южной агломераций.
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Например, в Новокузнецке запланирован концерт Александра Маршала. Он выступит на Театральной площади.
В Кемерове поклонники смогут насладиться выступлением группы «Любэ». Организаторы запланировали концерт на Московской площади. Местные жители также смогут увидеть захватывающее шоу авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи».
Ранее жителям Кемеровской области рассказали о предстоящем пике метеорного потока Персеиды.
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