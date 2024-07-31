В Красноярском крае депутата Пензину накормили бургерами с червями

В Красноярском крае местную депутатшу Елену Пензину попытались накормить бургерами с червями. Она решила пообедать в ресторане быстрого питания. Ничего не подозревая, женщина заказала два бургера с котлетами.

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Начав есть, в какой-то момент она заметила, что в мясной массе есть что-то инородное. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в купленных бургерах были черви.

Она сразу же обратилась к персоналу заведения, который вернул ей деньги, но отказался предоставить книгу жалоб и предложений.

Пензина обратилась в Роспотребнадзор, который сейчас выясняет причину появления червей в котлетах, сообщает krsk.aif.ru.

Ранее в красноярском Роспотребнадзоре научили выбирать самый сладкий арбуз.