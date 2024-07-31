Москвичам обещают рост «коммуналки» на 39% в ближайшее время

Коммунальные платежи москвичей в ближайшие годы могут увеличиться на 39%. Причина столь значительного роста заключается в планируемой реформе энергосбережения.

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Реформа предполагает привлечение инвестиций, что неизбежно отразится на владельцах жилья. Привлеченные средства планируется направить на модернизацию коммуникаций Новой Москвы. Основная проблема заключается в том, что коммерческим организациям может быть предоставлено право устанавливать тарифы, которые будут превышать текущий уровень инфляции.

В столичной мэрии уже оценили последствия необходимых модернизаций, и на данный момент предполагается, что стоимость платежей за тепло с электричеством увеличится примерно на 39%. Это обоснованная стоимость запланированных работ, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее москвичка рассказала, как ее муж ездит в отпуск один, потому что она не может накопить деньги на отдых.